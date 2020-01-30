Около 800 человек эвакуированы с химфака МГУ из-за возгорания
По одной из версий, причиной возникновения задымления стало возгорание кабелей в вентиляционном коробе.
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Студентам и преподавателям химического факультета МГУ сегодня пришлось эвакуироваться из-за возгорания. Поиски очага пожара привели спасателей в вентиляционную шахту, в которой происходило горение кабелей на площади 2 квадратных метра.
Огонь оперативно потушили, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в экстренных службах российской столицы.
По одной из версий, причиной возгорания в вентиляционном коробе стало короткое замыкание в электрощитовой.