На Украине заявили об истощении газовых месторождений

Запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины истощены на данный момент более чем на 80%. Об этом сообщили в среду, 29 января, в дочерней компании «Нафтогаза» «Укргазодобыча».

На своей странице в Facebook компания опубликовала данные об уровне истощения топ-5 ее месторождений, согласно которым Яблоновское выработано на 79%, Ефремовское - на 82%, Мелеховское - на 82%, Шебелинское - на 89%, Западно-Крестищенское – на 90%.

«Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать “гринфилды” - новые участки», - говорится в сообщении.

В 2019 году «Укргазодобыче» удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиардов кубометров голубого топлива.

Компания получила разрешение на изыскательские работы еще в 2016 году. В июне 2018 года геологи «Укргаздобычи» рапортовали об обнаружении газового месторождения в Харьковской области.