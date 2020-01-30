Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара встретились с помилованной президентом РФ Владимиром Путиным Наамой Иссахар и ее матерью Яффой. Встреча состоялась в аэропорту Внуково.

Видео Нетаньяху опубликовал в своем Twitter. На нем он и остальные участники встречи с улыбками приветствуют друг друга и с радостью обнимаются.

Встреча стала второй для израильского премьера в этот день. Ранее он встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за помилование гражданки Израиля. По словам российского лидера, позитивную роль в решении вопроса Иссахар сыграло то, что девушка не пересекала границу РФ.

Напомним, гражданку Израиля задержали в 2019 году в столичном аэропорту Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив с несколькими граммами наркотического вещества. Позже ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав виновной в контрабанде наркотиков.