В МО РФ назвали провокацией сообщения о бомбардировке «госпиталя и пекарни» в Сирии

В Минобороны РФ опровергли сообщения ряда зарубежных СМИ о якобы бомбардировке «госпиталя и пекарни» в районе н.п. Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января с.г. самолетом ВКС России «госпиталя и пекарни» в районе н.п. Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», - сообщили в военном ведостве.