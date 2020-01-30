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В МО РФ назвали провокацией сообщения о бомбардировке «госпиталя и пекарни» в Сирии

Александр Пешков
13:32 30.01.2020
Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла.
В МО РФ назвали провокацией сообщения о бомбардировке «госпиталя и пекарни» в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli, Globallookpress

В Минобороны РФ опровергли сообщения ряда зарубежных СМИ о якобы бомбардировке «госпиталя и пекарни» в районе н.п. Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

 «Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января с.г. самолетом ВКС России «госпиталя и пекарни» в районе н.п. Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», - сообщили в военном ведостве.

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