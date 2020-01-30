Медики проверят сотни китайских туристов в Москве

Сорок мобильных бригад скорой помощи проверяют московские гостиницы, в которых проживают туристы из Китая. Медики оценивают их состояние, измеряют температуру. Как установили в Минздраве, инфекция может вызывать заражение крови и септический шок.

По последним данным, от коронавируса уже погибли 170 человек. Заразившихся по всему миру почти 8 тысяч. Первые случаи болезни уже подтвердили в Индии и на Филиппинах. Продолжается массовая эвакуация иностранных граждан из эпицентра эпидемии - города Ухань.

Вернувшихся домой жителей Австралии, на время карантина, планируют отправить на остров Рождества за полторы тысячи километров от побережья. В Пекине запретили проведение свадеб и прощаний на похоронах. Люди падают без сознания прямо на улице, в аптеках очереди, защитных масок на всех не хватает. Город Сиань опустел, работает только аэропорт.

В России в качестве предупредительных мер отменено движение всех поездов в Китай, кроме маршрута Москва - Пекин и обратно. Приостановлено оформление электронных ВИЗ для китайских туристов. Не исключено, что в ближайшее время власти приморья повторно откроют временный коридор, для возвращения жителей Благовещенска из китайского города Хэйхэ.