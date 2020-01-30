Пятилетний ребенок погиб во время пожара в Татарстане

Пятилетний ребенок погиб во время пожара в частном доме в Татарстане. Трагедия произошла утром 30 января в селе Кичучатово Альметьевского района.

Во время возникновения пожара, в доме находилась женщина и трое ее детей. Двоих она успела вывести на улицу, а самого младшего не смогла найти. Вернуться за ребенком не получилось из-за сильного задымления, сообщили в МЧС Татарстана.

Глава семьи, который в тот день находился на работе, прибежал к полыхающему дому и попытался разбив окно проникнуть внутрь, но не смог. У мужчины диагностированы сильные порезы и отравление угарным газом. Тело мальчика нашли во время разбора завалов и проливки тлеющих конструкций.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели, которым предстоит установить точную причину случившегося. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неисправность электротехнического оборудования и детская шалость.