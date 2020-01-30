В Минздраве назвали наименее подверженные заражению коронавирусом категории людей

Новый коронавирус 2019-nCoV, появившийся в Китае и распространившийся по миру, менее всего угрожает детям и молодежи. Об этом говорится во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению заболевания Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что статистика о детской заболеваемости коронавирусом отсутствует, однако известны отдельные случаи заболевания, этиологически связанного с ним.

«Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные вирусом 2019-nCoV, не позволяют объективно оценить оценить особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях заболевания», - говорится в опубликованных Минздравом рекомендациях.

В целом, клиническая картина коронавирусных инфекций характеризуется поражением верхних и нижних дыхательных путей, что выражается в ринофарингите, бронхите, бронхиолите и пневмонии. Клинических различий при инфицировании тем или иным штаммом коронавируса не установлено.

В Минздраве также предложили лекарства против заболевания. В список рекомендованных для лечения препаратов вошли такие, как «Рибавирин», «Лопинавир» и «Ритонавир». Они применяются для лечения ВИЧ-инфекции. Также в списке присутствует рекомбинантный интерферон бета-1b, который увеличивает производство в организме некоторых белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

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