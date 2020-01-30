Суд арестовал первого экс-полицейского по делу Голунова
© Фото: Moscow-Live flickr
Суд Москвы арестовал первого экс-полицейского, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова.
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Суд арестовал первого экс-полицейского по делу Голунова
© Фото: Moscow-Live flickr
Суд Москвы арестовал первого экс-полицейского, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова.
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