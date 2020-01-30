Минздрав предложил лекарства против коронавируса

Министерство здравоохранения выдало «Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV». Документ объемом в 52 страницы охватывает различные аспекты борьбы против заболевания, в том числе – алгоритмы обследования пациентов с подозрением на коронавирус, особенности эвакуации больных или людей с подозрением на болезнь, варианты лечения и профилактики вируса.

Согласно документу, в список рекомендованных для лечения препаратов для взрослых возглавляет Рибавирин. Это противовирусное средство, действующее внутри инфицированных вирусом клеток. Оно снижает вирусную нагрузку, подавляя синтез вирусной РНК и в то же время оставляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках. Далее идут Лопинавир и Ритонавир. Они применяются для лечения ВИЧ-инфекции. Также в списке присутствует рекомбинантный интерферон бета-1b, который увеличивает производство в организме некоторых белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

В пояснении к документу указано, что «представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции». Также отмечается, что эти рекомендации носят временный характер и будут обновляться по мере необходимости.

К настоящему времени известно минимум о 132 погибших от коронавируса в Китае. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке.