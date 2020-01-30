Мишустин: Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса

Президенту России Владимиру Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы докладываем ему (Владимиру Путину - прим. ред.) в ежедневном режиме. Также я провел совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи», – сообщил Мишустин.



Премьер заявил, что правительство страны сделает все, чтобы защитить население от нового коронавируса, обнаруженного в Китае и добавил, что на сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано.

Отмечается, что создан оперативный штаб по предотвращению распространения заболевания, который работает в круглосуточном режиме.

Напомним, что вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Китае в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день погибшими от новой болезни числятся 170 человек, около 8 тысяч пациентов заражены.