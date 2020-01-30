РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Министерство иностранных дел РФ временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - сказано в сообщении.

Также ведомство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Поднебесную, если они не вызваны крайней необходимостью.

На фоне эпидемии коронавируса в Китае власти других стран начали вводить визовые ограничения в отношении его граждан.

В Казахстане ужесточили порядок оформления виз. Теперь китайцам, желающим посетить страну, придется предоставить справку о состоянии здоровья. Филиппины из-за вируса также перестали выдавать визы китайским туристам по прибытии в страну. В КНДР всех приезжающих китайцев будут помещать в месячный карантин.