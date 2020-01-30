Мишустин установил новый коэффициент индексации пособий

Премьер-министр РФ подписал постановление правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 г. Постановление вступает в силу с 1 февраля текущего года.

Согласно документу, коэффициент индексации устанавливается в размере 1,03. Он касается выплат, пособий и компенсаций для инвалидов, граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов и Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы.

Также постановление затрагивает порядок выплат для Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. На такой же коэффициент индексируются выплаты по закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Постановление также касается выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей.

В пояснении к документу на сайте Правительства РФ говорится: «Законодательством… предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года». Также в пояснении отмечается, что эта мера проводится «исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год».