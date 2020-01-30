Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством по нераспространению коронавируса на территории РФ», - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Китае в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день погибшими от новой болезни числятся 170 человек, около 8 тысяч пациентов заражены.

В самом Китае действуют жесткие карантинные меры и идет эвакуация туристов. Своих сограждан начали вывозить власти России, США, Японии и других стран. Российские специалисты, совместно с вирусологами из КНР ведут работу над созданием вакцины от коронавируса.