Путин поблагодарил Нетаньяху за установку памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще раз высказал благодарность за памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

«Хочу еще раз поблагодарить вас, вас лично, потому что я знаю, что вы были одним из организаторов создания памятника жертвам блокадного Ленинграда», – заявил Путин.

Путин также назвал церемонию открытия, в которой он принимал участие «впечатляющей».

Церемония открытия мемориала «Свеча памяти», посвященного героям блокадного Ленинграда, состоялась 23 января в Иерусалиме во время визита Путина в Израиль.

Сам монумент, отрытый в Иерусалиме представляет стелу в форме свечи, высотой девять метров и представляет собой крупнейший монумент в Израиле.