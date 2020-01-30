Нетаньяху назвал нынешние отношения России и Израиля самыми прочными за всю историю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал актуальные отношения между Россией и Израилем самыми прочными за всю историю. В данном контексте он отметил главенствующую роль президента России Владимира Путина.

«Я хочу сказать, что отношения между Израилем и Россией самые прочные, самые хорошие, чем они были когда-либо. Хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за вашу личную роль, за ваше лидерство и в этой теме», - заявил израильский премьер.

В ходе встречи Нетаньяху также поблагодарил Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотических средств. В свою очередь, глава РФ подчеркнул, что позитивную роль в решении ее вопроса сыграло то, что девушка не пересекала границу Российской Федерации.