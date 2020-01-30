Путин предложил Нетаньяху обсудить отношения РФ и Израиля

Российский президент Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил обсудить отношения двух стран и ситуацию в регионе.

«У нас будет возможность хотя бы несколько слов сказать о наших двусторонних отношениях», - сказал российский лидер.

Глава РФ напомнил и о переговорах между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли.

«Развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в гуманитарных связях», - добавил президент.

Нетаньяху на встрече в Кремле также лично поблагодарил Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

Напомним, гражданку Израиля задержали в 2019 году в столичном аэропорту Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив с несколькими граммами наркотического вещества. Позже ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Кроме того, израильский премьер в ходе встречи с российским лидером заявил, что хотел бы услышать его мнение о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.