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Мишустин недоволен выполнением поручений президента

Иван Линдеманн
12:15 30.01.2020
Премьер-министр РФ поручил в недельный срок доложить ему об их исполнении.
Мишустин недоволен выполнением поручений президента
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что недоволен выполнением поручений президента. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

Мишустин поручил собравшимся в течение недели доложить об исполнении поручений, отметив, что сроки исполнения зачастую переносятся необоснованно частое количество раз.

«К сожалению, неисполненных поручений достаточно много. Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день, и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений», - заявил Мишустин.

Говоря о сроках, установленных главой государства, он признал их жесткие границы, но также и неукоснительную необходимость их соблюдения. Какие-либо срывы, по словам премьера, должны быть исключены.

«Исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди», - подчеркнул Мишустин.

При этом премьер-министр подчеркнул, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за итоги работы курируемых ими ведомств.

«Координация работы всех министерств и ведомств, а также служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером», - отметил он.

Ранее Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства в 2020 году. Сумма, которую планируется извлечь из неиспользованных в течение прошедшего года средств, составляет 169,4 миллиарда рублей.

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