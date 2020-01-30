Нетаньяху попросил Путина охарактеризовать «сделку века»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы услышать его мнение о плане Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Политики встречаются сегодня, ожидается, что в ходе беседы будут затронуты вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

«Господин президент, вы являетесь первым лидером, с которым я встречаюсь после своего визита в Вашингтон и обнародования плана президента США Дональда Трампа. Думаю, что у нас сегодня есть возможность обсудить эту тему, хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение, увидеть, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования в регионе», - сказал он.

Во вторник, 28 января, Белый дом обнародовал документ по «сделке века», которая должна разрешить многолетний палестино-израильский конфликт. В презентации речь идет о границах и статусе Иерусалима, экономическом плане Дональда Трампа, вопросах безопасности и пограничных переходах.

Суть «сделка века» в создании двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам Иерусалим, по плану Трампа, останется неделимой столицей Израиля. Инициативы Трампа вызвали неоднозначную реакцию в мире и резкое отрицание в самой Палестине.