Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар.

«Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа за быстрое решение», - сказал Нетаньяху в начале переговоров с Путиным.

Отмечается, что тему помилования первым поднял российский лидер. Он также подчеркнул, что то, что девушка не пересекала границу Российской Федерации, сыграло для нее позитивную роль.

Напомним, гражданку Израиля задержали в 2019 году в столичном аэропорту Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив с несколькими граммами наркотического вещества. Позже ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав виновной в контрабанде наркотиков.