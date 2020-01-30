Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки Вафы Шабруни.

«Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение МИНУТ отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу», - написала Симоньян в своем Twitter-аккаунте.

Она сообщила, что как только состояние Вафы улучшилось стабилизировалось, ее эвакуировали в Хмеймим. Когда журналистке станет лучше, ее отправят на лечение в Москву, добавила Симоньян.

По данным RT, Вафа Шабруни была серьезно ранена во время съемки складов боеприпасов. Их оставили боевики, отступавшие из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. По предварительной информации телеканала, взорвался один из снарядов.