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Военные медики Минобороны РФ помогли раненой в Сирии журналистке RT

Александр Пешков
11:53 30.01.2020
Маарат-эн-Нуман получила минно-взрывное ранение при выполнении профессиональных обязанностей.
Военные медики Минобороны РФ помогли раненой в Сирии журналистке RT
© Фото: ТРК "Звезда"

29 января в сирийском городе Маарат-эн-Нуман корреспондент телеканала «Russia Today» Вафа Шабруни при выполнении профессиональных обязанностей получила минно-взрывное ранение. Руководство телеканала обратилось к Минобороны России с просьбой оказать всю возможную помощь пострадавшей журналистке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

«По решению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама, куда была доставлена Вафа Шабруни для оказания консультативной помощи сирийским коллегам», - сообщили в военном ведомстве.

Вечером 29 января с авиабазы Хмеймим в Хаму был направлен российский транспортный вертолет с бригадой военных медиков, оборудованный специальным медицинским модулем для транспортировки раненых. После оказания в городской больнице Хама неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена в военный госпиталь на авиабазе Хмеймим.

В сообщении говорится, что в течение прошедшей ночи для стабилизации состояния Вафе Шабруни высококвалифицированными военными медиками российского госпиталя проводилась комплексная терапия с использованием самых современных медицинских технологий. Также были проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н. Бурденко.

«В настоящее время состояние Вафы Шабруни оценивается военными медиками как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос ее доставки в Россию для оказания всей необходимой высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений», - сообщили в Минобороны.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила Сергея Шойгу за оказанную журналистке помощь. 

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