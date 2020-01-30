Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина
Указ о назначении Черемискина опубликован на сайте кабинета министров РФ.
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Российский премьер Михаил Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина. Об этом говорится указе, опубликованном на сайте кабмина.
«Назначить Черемискина Василия Игоревича референтом председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича на время исполнения Мишустиным Михаилом Владимировичем полномочий председателя правительства Российской Федерации», - сказано в тексте документа.
Ранее сообщалось, что Мишустин освободил от должности замруководителя Федеральной налоговой службы Сергея Аракелова, назначив на это место Александра Егоричева.