ФСБ изъяло в Калужской области более тысячи единиц оружия

В Калужской области обезврежена преступная группа, занимавшейся переделкой охотничьего оружия в боевое. Об этом 30 января сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Группа, организовавшая на базе местного стрелкового клуба мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое, была обезврежена ФСБ во взаимодействии с Главным управлением лицензионно разрешительной работы Росгвардии.

«Прекращена деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, оснащенной специализированным оборудованием», – цитирует сообщение ЦОС ФСБ «Интерфакс».

При этом в складских помещениях, в тире и на территории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства.

Среди изъятого оружия - пистолеты, револьверы, винтовки, пистолеты-пулеметы и пулеметы различного калибра. Все они отравлены на экспертизу.

Отмечается, что группа состояла из руководителей и сотрудников ООО «Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ».

В Крыму 14 января ФСБ обнаружила схрон боеприпасов, в котором хранились более двухсот патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.