Неизвестные похитили 10 скульптур Дали из галереи в Стокгольме

Десять бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали похищены из стокгольмской галереи. Инцидент произошел в ночь на четверг, а обнаружить пропажу удалось только утром. По тревоге была поднята охрана галереи и вызвана полиция.

По оценкам правоохранителей, преступники проникли в демонстрационные залы разбив окно. После кражи, злоумышленники воспользовались автомобилем, их поиск по горячим следам результатов не дал. По оценкам владельца галереи Couleur Педера Энстрема, общая стоимость похищенного составляет 400 тысяч евро.

«Все произошло быстро. Очевидно, преступление было хорошо спланировано и не являлось спонтанным решением. Конечно, это ужасно. Трудно в это поверить и, само собой разумеется, это очень тяжело», - рассказал в интервью изданию Dagens Nyheter Энстрем.

Тем временем в Москве, где в Манеже вставлена крупнейшая экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали «Магическое искусство», в билетные кассы выстраиваются гигантские очереди. Желающие начали собираться за несколько часов до официального открытия выставки.

За первые два дня на нее было продано более 25 тысяч билетов. Организаторы выставки представили 180 произведений кисти Дали, среди которых не только шедевры живописи, но и гравюры.