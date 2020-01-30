Путин передал самые лучшие пожелания помилованной Иссахар и ее семье

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной указом президента израильтянке Иссахар и ее семье.

«Вы знаете, что указ о помиловании подписан. Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», - сказал Путин.

Девушка была осуждена за контрабанду наркотиков и осуждена в России. На встрече с Нетаньяху Путин отметил, что помилованная Иссахар не пересекла границу с Россией. Сегодня, в сопровождении матери, она покинула исправительное учреждение.

Иссахар частично признала свою вину, и комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применить акт помилования в ее отношении. Рекомендацию поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С просьбой об освобождении Иссахар к Владимиру Путину обратились израильские власти и мать девушки. Это произошло во время официального визита российского лидера в Иерусалим 23 января. Тогда Путин пообещал, что «все будет хорошо».

Напомним, Наама Иссахар была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Во время пересадки из Дели в Тель-Авив пограничники обнаружили при ней наркотики. Девушку приговорили к 7,5 годам колонии.