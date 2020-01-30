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Госдума рассматривает перенос второго чтения поправок к Конституции

Иван Линдеманн
12:48 30.01.2020
Оно было намечено на 11 февраля.
Госдума рассматривает перенос второго чтения поправок к Конституции
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта об изменении Конституции, намеченное ранее на 11 февраля, может быть перенесено на более поздний срок. Причиной, по словам Володина, служит большое количество поправок и замечаний, полученных Госдумой.

«Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения», - сказал Володин, отметив неожиданно большое количество присылаемых замечаний.

По его словам, все они требуют обсуждения с экспертами и представителями гражданского общества.

«Видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», - передает слова Володина РИА Новости.


Политик пояснил, что на заседании 3 февраля, после консультаций с профильными комитетами, Госдума рассмотрит перенос второго чтения на конец февраля или даже начало марта. В этом случае, как сказал Володин, Госдума сможет выйти на «принятие проработанного качественного решения».

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