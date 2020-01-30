Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства в 2020 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства в 2020 году. Сумма, которую планируется извлечь из неиспользованных в течение прошедшего года средств, составляет 169,4 миллиарда рублей.

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Российской Федерации на 169 миллиардов 415 миллионов 895,7 тысяч рублей», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Он утвердил распределение между первым замом и замами председателя правительства. Всего заместителей у Мишустина десять.