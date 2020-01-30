Полицейским, задерживавшим журналиста Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба суда.

Накануне в СК России, где занимаются расследованием уголовного дела, сообщили имена подозреваемых. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, в июне 2019 года они с целью незаконного привлечения Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в его рюкзак и в квартиру. Таким образом, считают следователи, экс-правоохранители пытались фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в Москве. На допросе журналист заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным при нем наркотикам.