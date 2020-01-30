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Полицейским, задерживавшим журналиста Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ

Ян Брацкий
10:08 30.01.2020
Под следствием находятся пятеро бывших сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.
Полицейским, задерживавшим журналиста Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Полицейским, задерживавшим журналиста Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба суда.

Накануне в СК России, где занимаются расследованием уголовного дела, сообщили имена подозреваемых. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, в июне 2019 года они с целью незаконного привлечения Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в его рюкзак и в квартиру. Таким образом, считают следователи, экс-правоохранители пытались фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в Москве. На допросе журналист заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным при нем наркотикам.

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