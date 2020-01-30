Адвокат прокомментировал освобождение Иссахар из колонии

Адвокат Вадим Клювгант прокомментировал «Звезде» освобождение из колонии осужденной ранее израильтянки Наамы Иссахар, которое произошло в четверг, 30 января. Указ президента о помиловании был подписан им накануне.

«Юридически, в соответствии с законом, она свободна с 20.00 часов вчерашнего дня, время подписания указа президента. Такой указ подлежит немедленному исполнению. Вот и все, что имеет значение», - заявил юрист.

Клювгант отметил, что вопросы о том, какие версии выдвигаются касательно ситуации с израильтянкой, стоит задавать тем, кто их выдвигает.

«Обязанность обеспечить соблюдение закона лежит на государственных органах», - в заключение подчеркнул адвокат.

Ранее защитник девушки Алексей Добрынин назвал долгожданной новость о ее освобождении. Адвокат заявил, что Иссахар соскучилась по дому.