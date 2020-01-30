В преддверии АрМИ: на полигонах Головеньки и Алабино началась подготовка к «Танковому биатлону»
Армейские игры пройдут с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На подмосковных полигонах Головеньки и Алабино стартовали первые отборочные этапы в рамках подготовки к Армейским международным играм, в том числе к самому зрелищному конкурсу АрМИ - «Танковому биатлону».
Экипажи выходят сначала на статичные огневые рубежи, а затем начинается более сложный этап - стрельба в движении.
Вместе с танкистами на полигонах работают экипажи боевых машин пехоты. Они выступят в конкурсе «Суворовский натиск». Помимо меткости, расчеты должны продемонстрировать скорость прохождения трассы с препятствиями.