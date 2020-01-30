Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter за нарушение российского законодательства о персональных данных. Завтра истекает срок, до которого социальные сети должны дать ответ о своем решении по переносу баз данных российских пользователей в РФ. В случае, если этого не произойдет, надзорное ведомство получит все юридические основания заблокировать доступ к сервисам.

Сделать это уже потребовал председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он уже направил Роскомнадзору просьбу подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube.

«От лица Фонда защиты национальных ценностей направил руководству Роскомнадзора просьбу обратиться в суд с исками о признании действий администрации Facebook, Twitter и YouTube противоречащими нормам федерального закона "О персональных данных", а также принять меры по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушениями действующего законодательства, внести соответствующие Интернет-ресурсы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», - цитирует ТАСС заявление Малькевича.

По его словам, зарегистрированные в США компании, на протяжении многих лет открыто игнорируют требования российского законодательства. В декабре минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно нормам которого Интернет-сервисы обязаны перенести на территорию России данные отечественных пользователей.

В противном случае надзорные ведомства вправе оштрафовать их на сумму от 1 до 6 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей. В Роскомнадзоре уточнили, что ответа на свой запрос от Facebook и Twitter пока не получали.