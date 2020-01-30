Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению

В четверг, 30 января, Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов», - говорится в сообщении.

В ходе заседания участники Совета обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями. Перед заседанием Совета Владимир Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.

Владимир Путин неоднократно говорил о соблюдении баланса государственной власти и местного самоуправления. В послании к Федеральному собранию он заявил о необходимых изменениях в Конституцию, в которой нужно закрепить принципы единой системы публичной власти.