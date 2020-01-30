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Без срока давности: опубликованы фото, подтверждающие причастность Демьянюка к убийствам в Собиборе

Роман Захаров
00:15 30.01.2020
Иван Демьянюк всегда отрицал, что работал в лагере смерти, но теперь, похоже, появились доказательства обратного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Историческую сенсацию представил публике берлинский музей «Топография террора». Там были обнародованы ранее неизвестные фотографии из концлагеря Собибор. Всего около 360 снимков из личного архива коменданта Иоганна Ниманна.

На некоторых кадрах, уверены эксперты, ни кто иной как охранник Иван Демьянюк, обвиненный в убийстве десятков тысяч человек в этом лагере смерти. Его причастность было достаточно сложно доказать, так как нацисты успели уничтожить следы своих преступлений, стерев Собибор с лица земли.

Но в 2011 году вину Демьянюка все же признали виновным и приговорили к пяти годам заключения. Однако решение так и не вступило в силу: осужденный умер до того, как суд успел рассмотреть его апелляцию. 

Демьянюк всегда отрицал, что работал в концлагере, но теперь, похоже, появились доказательства обратного.

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