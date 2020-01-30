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Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»

Тамара Астапенкова
00:31 30.01.2020
Резолюция будет представлена в соавторстве с Тунисом, который является на данный момент непостоянным членом СБ ООН.
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
© Фото: Anna Sergeeva ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Палестинский лидер Махмуд Аббас в ближайшие две недели посетит заседание Совета Безопасности ООН, на котором представит резолюцию против разработанной США «сделке века» по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщил постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации Рияд Мансур.

«Мы ведем консультации по подготовке резолюции, которые увенчаются визитом в СБ ООН Махмуда Аббаса в ближайшие две недели», - приводит ТАСС слова Мансура.

Постоянный наблюдатель Палестины уточнил, что согласованный текст резолюции будет готов к приезду  Махмуда Аббаса. Резолюция будет представлена в соавторстве с Тунисом, который является на данный момент непостоянным членом СБ ООН.

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который направлен на мирное урегулирование многолетнего противостояния. Американская «сделка века» подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

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