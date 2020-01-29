Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса в России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории России.

Во время совещания по вопросам профилактики и контроля за вирусом глава кабинета министров назвал членов оперативного штаба по решению данного вопроса. Председателем штаба назначена зампред правительства Татьяна Голикова, а ее заместителем стала Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Также в состав штаба вошли Ольга Кривонос (ответственный секретарь штаба), Александр Горовой, Сергей Данкверт, Евгений Дитрих, Евгений Зиничев и другие. В числе членов оперативного штаба также оказались министр здравоохранения Михаил Мурашко и гендиректор «Аэрофлот - российские авиалинии» Виталий Савельев. Полный список доступен на сайте кабмина.

Ранее эксперт Минздрава рассказал, как коронавирус может попасть на территорию РФ. По словам Владимира Чуланова, риск этого велик и связан с высоким уровнем миграции из-за китайского Нового года и ростом числа заболевших в китайских провинциях, расположенных неподалеку от границы с Россией.