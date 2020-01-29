Следователи назвали мотив убийства депутата Заксобрания под Ростовом

Сотрудники Следственного комитета РФ в качестве мотива убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги назвали личную неприязнь. Об этом говорится в официальном сообщении СК.

Также следователи обнаружили тело подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Для помощи в расследовании убийства депутата и его супруги председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства.

Во вторник, 28 января, в городе Зернограде Ростовской области были найдены тела депутата Заксобрания региона Андрея Алабушева и его жены. На их головах обнаружили рубленые раны. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

Алабушев был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области в сентябре 2018 года. Он представлял партию «Единая Россия». Мужчине было 64 года.