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National Interest рассказал о десятилетнем отставании ледокольного флота США от российского

Светлана Иванова
10:06 09.12.2020
На вооружении ВМС США сейчас стоят только два ледокола, тогда как российский ледокольный флот насчитывает 40 судов.
National Interest рассказал о десятилетнем отставании ледокольного флота США от российского
© Фото: Brien Barnett, ZUMAPRESS, Globallookpress

Американский ледокольный флот на десятилетия отстал от российского. На вооружении ВМС США сейчас стоят только два ледокола. Причем один из них, Healy, находится в нерабочем состоянии из-за неисправного двигателя, а другой, Polar Star, используется еще с 1970-х годов.

Публицист Брэндон Уоллс в материале для журнала The National Interest называет возможности американского ледокольного флота ничтожными по сравнению с российским, насчитывающим 40 таких судов.

Он добавляет, что перспектив на качественное изменение ситуации тоже нет. Нынешний план по замене и расширению ледокольного флота ВМС США предусматривает создание трех тяжелых и трех средних кораблей.

«План предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что утроит размер нынешнего флота США, однако это все равно бледнеет в сравнении с российским флотом», - отмечает Уоллс.

Кроме того, новые американские ледоколы  будут дизель-электрическими, тогда как большая часть российских ледоколов атомные. Публицист обращает внимание, что Россия успешно строит атомные ледоколы еще с середины XX века, и удивляется решению США довольствоваться дизель-электрическими двигателями.

Уоллс обращает внимание, что США успешно строит атомные суда других типов, и решение использовать дизель-электрические двигатели при производстве новых ледоколов продиктовано не техническими сложностями, а политикой.

В частности, многие американские морские порты отказываются принимать атомные суды из-за опасений навредить окружающей среде. Автор статьи добавляет, что хорошо работающий современный атомный двигатель вредит экологии гораздо меньше, чем дизель-электрический. США следовало юридически решить вопрос еще десятилетие назад, подчеркнул Уоллс.

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