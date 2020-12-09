Нерпы превратили качающиеся льдины в аттракцион в Забайкальском заповеднике

Сотрудники Забайкальского национального парка «Заповедное подлеморье» сняли на видео необычную картину. Лежбище байкальских нерп, которые обычно обустраиваются на первых льдах Чивыркуйского залива, превратилось в увеселительный аттракцион, который устроила животным сама природа.

С помощью дрона сотрудники подсмотрели, как довольные нерпы развлекаются, качаясь на льдинах. Видео разместили в официальном аккаунте заповедника в Instagram.

«А у нас для вас опять нерпочки, теперь они качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе», - сопроводили свое видео комментарием сотрудники учреждения.

Подписчики восхитились съемкой, отметив, что видеокадры их буквально заворожили: «Потрясающе красиво», «Волшебно», «Кайф», «Шикарная съемка! Вода гипнотизирует», «Завораживает. И замораживает», - написали пользователи.

С помощью дронов сотрудникам заповедника стало легче устанавливать численность нерп, которые устраивают лежбище по осени. В этом году животных было особенно много. Залежки тюленей на льдинах протянулись на несколько квадратных километров, так что визуально специалисты заметили не менее трех тысяч особей