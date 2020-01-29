США уличили в распространении фейковой информации о нарушении прав беженцев в сирийском лагере «Рукбан»

Координационные штабы России и Сирии сделали совместное заявление на тему проблем с возвращением сирийских беженцев в места их изначального проживания. В соответствии с ним, помощь не перестает оказываться и приносит положительные результаты, однако остаются нерешенные вопросы.

В частности, как наиболее острая указывается проблема с поддержкой очагов напряженности в Сирии со стороны США. Сообщается, что подконтрольные американской стороне вооруженные формирования продолжают удерживать мирных сирийцев в лагере «Рукбан» с целью дальнейшего получения от ООН гуманитарной помощи и медикаментов. Профильные структуры ООН ничего не смогли сделать с ситуацией, что дискредитировало их в глазах мировой общественности.

Очередным предлогом для затягивания операции по расформированию «Рукбана» стала раскручиваемая США неправдоподобная информация с обвинениями правительства Сирии в якобы массовом нарушении прав беженцев. Источником этих ложных сообщений является так называемая «администрация лагеря», подконтрольная незаконным вооруженным формированиям.

Координационные штабы России и Сирии категорически отвергают подобные заявления и призывают США подтвердить на деле готовность реализовать инициативу по расформированию «Рукбана».

К настоящему времени из 19 045 спасенных и возвратившихся на подконтрольную сирийскому правительству территорию жителей лагеря в центрах временного размещения пожелали остаться 27 человек.

Сложная гуманитарная ситуация сохраняется и в лагере беженцев «Эль-Холь» в провинции Хасеке, в первую очередь из-за отсутствия прогресса в возвращении жителей в места постоянного проживания. Из свыше 66 тысяч человек в нем 96% составляют женщины и дети. Большинство европейских стран отказываются забирать из лагеря собственных граждан – членов семей боевиков, ранее воевавших на стороне террористов.

Несмотря на согласованный между Россией и Турцией режим прекращения огня, боевики продолжают атаковать позиции правительственных войск и обстреливать населенные пункты, вследствие чего выход мирного населения из Идлибской зоны деэскалации был сорван.

В общей сложности, на сегодняшний день в родные места вернулись 2 080 443 сирийских гражданина, из них 1 312 520 внутренне перемещенных лиц и 767 923 беженца с территорий иностранных государств. С 13 января 2020 года через организованные РФ и САР гуманитарные коридоры уже смогли покинуть контролируемые вооруженными группировками районы зоны деэскалации «Идлиб» 1 490 человек. С 4 марта 2018 года зону деэскалации покинули 46 418 человек.

Сирийское правительство продолжает прилагать колоссальные усилия по обеспечению государственных гарантий возвращающимся гражданам, в том числе в сфере безопасности, образования и здравоохранения, а также путем упрощения процедур, связанных с определением статуса граждан и восстановлением документов, удостоверяющих личность.