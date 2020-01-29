К встрече готовы: в Свердловской области авиационные спасатели отработали возвращение космонавтов с МКС

В Свердловской области прошла тренировка поисковых отрядов, встречающих экспедиции с МКС. Вскоре им предстоит обеспечить успешное возвращение с Международной космической станции россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и рекордсменки по продолжительности полета среди женщин американки Кристины Кук.

Корабль «Союз», который доставит их на Землю, приземлится 6 февраля. После этого поисковой группе необходимо будет как можно быстрее добраться до космонавтов.

Тренировки авиационных спасателей ЦВО проходят в осложненных погодных условиях. Парашютисты парами совершают прыжки, чтобы приземлиться строго в определенное место.

Обычно район приземления составляет несколько километров, но спасателям нужно сразу как можно ближе подлететь к людям, поэтому в зачет идут лишь приземления в радиусе 50 метров от обозначенной точки. Однако многие приземляются в гораздо меньшей дальности, в том числе и в полуметре от нее.

Спасение космонавтов, приземлившихся на землю, это особая задача для каждого авиационного спасателя. Ко всему прочему, к месту приземления необходимо прибыть с набором инструментов и медикаментов: все они помещаются в специальный контейнер, который сбрасывается на парашюте отдельно.

Применить свои умения на практике спасатели получат возможность уже через неделю, когда космический аппарат «Союз МС-13» совершит посадку на землю.