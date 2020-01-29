Facebook признался, что собирает данные пользователей вне соцсети

Facebook получает информацию о пользователях социальной сети не только на своем сайте, но и на сторонних. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Отмечается, что данные собираются даже в том случае, если человек не заходит в свой аккаунт. В компании объяснили, что это делается для показа таргетированной рекламы, помощи организациям и персонализации контента.

В среду, 29 января, Facebook решила сделать эту функцию добровольной. Разработчики добавили в приложение раздел «действия вне Facebook», где можно удалить данные, собранные за пределами соцсети.