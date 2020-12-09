SpaceX отменила запуск корабля Starship за секунду до старта

Компания SpaceX отменила пробный запуск корабля Starship ровно за секунду до старта, который должен был состояться со строящегося космодрома в Техасе. Прототип этой ракеты планировалось использовать для перевозки людей на Марс.

Корабль должен был подняться на высоту в 12,5 километров, а затем совершить вертикальную посадку. Но в самый последний момент отказал один из двигателей Raptor. SpaceX отказалась от этой попытки, после чего глава компании Илон Маск заявил, что они планируют использовать другие возможности для пробного запуска в среду 9 декабря и четверг 10 декабря.

В компании уже провели пять испытательных полетов кораблей Starship, но ни один из них не поднялся выше 150 м. Испытания проходят на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту.