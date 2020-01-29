Жители китайской провинции вступили в стычки с полицией, чтобы не пускать в город зараженных

В одном из городов китайской провинции Фуцзянь, расположенной на юго-востоке страны, произошли столкновения жителей с полицией. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Случилось это после того, как люди пытались самостоятельно забаррикадировать дороги, чтобы не пускать в город тех, кто едет с зараженных территорий.

Сотрудники полиции попытались помешать жителям, после чего произошли стычки. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что люди оборонялись досками, которые принесли для возведения заграждений.

По последней информации, от нового типа коронавируса в Китае скончались 132 человека, заражены почти 6 тысяч. В стране изолированы десятки городов.