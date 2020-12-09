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В Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе

Алена Миронова
08:39 09.12.2020
Они зависят от соблюдения населением мер профилактики COVID-19.
В Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в январе возможны два сценария развития ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.

Оба варианта зависят от соблюдения населением мер профилактики.

В случае, если население сохранит приверженность к соблюдению всех рекомендаций, закрепится стабилизация эпидпроцесса.

«Если мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — передает РИА Новости слова Горелова.

Он обратил внимание на то, что ради собственной безопасности праздники следует провести по возможности дома. По крайней мере, следует избегать больших компаний и массовых мероприятий.

Воздержаться следует и от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, в том числе и от поездок общественным транспортом.

Главное правило, о котором напомнил Горелов: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, то следует остаться дома и вызвать врача.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что поставка вакцины от COVID-19 во все регионы России начнется после 10 декабря. Он отметил, что в первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники, поскольку они входят в максимальную категорию риска. Также прививки сделают педагоги и социальные работники.

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