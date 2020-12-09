Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

На участке Военно-грузинской дороги восстановлено движение для всех транспортных средств.

Движение на этом участке для автотранспорта с прицепом и полуприцепом было закрыто 5 декабря из-за опасности схода лавин.

В результате закрытия движения на обочинах скопилось около тысячи фур. Для водителей развернули пункты обогрева и питания. Как только погода начала улучшаться, дорогу открыли сначала для легковушек и автобусов, а после и для дальнобойщиков.

Военно-грузинская дорога —единственный наземный путь, связывающий Россию с Грузией и Арменией.