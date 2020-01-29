Уникальный проект: теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» готовится к наращиванию мощности

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» готовится к наращиванию мощности. И без того уникальный проект, уже доказавший свою успешность, станет еще лучше.

Ранее «Академик Ломоносов» выдал 10 миллионов киловатт часов в энергетическую сеть города Певек, обеспечив тем самым практически четверть всей ее потребности.

В дальнейшей перспективе теплоэлектростанция обеспечит электричеством всю Чукотку, включая предприятия золотодобычи, меди и полезных ископаемых, а также станет одной из опорных частей инфраструктуры Северного морского пути.

Запуск «Академика Ломоносова» в США назвали одним из самых главных и значимых событий в сфере атомной энергетики за 2019 год. К такому выводу пришло американское издание, входящее в число наиболее влиятельных и авторитетных международных изданий в атомной области.