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Назван мотив убийства вора в законе Япончика

Валентина Пескова
08:24 09.12.2020
Раскрыть громкое убийство криминального авторитета, произошедшее еще в 2009 году, после его совершения помешало несовершенство технических средств.
Назван мотив убийства вора в законе Япончика
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, который был известен в криминальной среде по кличке Япончик. Как рассказал замглавы СКР журналистам, у Иванькова был затяжной конфликт с вором в законе Ильей Симонией.  

«Конфликт между ними начался еще в 80-е годы, когда они находились в колониях в Иркутской области. Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления - вора в законе Ильи Симонии (известным, как Махо)», - цитирует Рассохова «Коммерсант».

Иваньков был тяжело ранен снайпером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.

Как объяснил Ростислав Рассохов, раскрыть убийство непосредственно после совершения преступления правоохранителям не удалось во многом из-за несовершенства технических средств. Выйти на подозреваемых сейчас удалось благодаря в том числе современным средствам криминалистики и возможностям молекулярной генетики, отметил замглавы СКР.

В феврале 2020 года суд отправил под стражу фигуранта этого дела - Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал и предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, который был объявлен в международный розыск. В мае под стражу взяли другого предполагаемого участника убийства - Джамбула Джанашию. Еще один соучастник убийства, неоднократно судимый Каха Газзава, с 2017 года отбывает наказание за другое преступление.

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