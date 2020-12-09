В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина

В Оренбургской области при бурении нефтяной скважины вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в районе села Таллы Грачевского района. При бурении скважины возникло факельное горение.

По предварительной информации, пострадал один рабочий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают 23 человека и 5 единиц техники.