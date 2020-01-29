Эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус может попасть в Россию

Риск появления в России нового типа коронавируса является высоким. Так считает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Владимир Чуланов.

Ученый уверен, что инфекцию могут завести в страну уже в феврале. Это связано с высоким уровнем миграции из-за китайского Нового года, ростом числа заболевших и увеличением случаев заражения в провинциях Китая, расположенных недалеко от границы с Россией.

«В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер»,- слова Чуланова приводит РБК.

Впрочем, риск распространения коронавируса в самой России крайне мал, уверен эксперт - инфекция малозаразна.

По последним данным, число заболевших китайской пневмонией достигло почти 6 тысяч человек, и них 132 погибли.