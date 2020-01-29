Полиция и СК РФ обследуют место убийства депутата Заксобрания в Ростовской области: видео

«Звезда» публикует кадры с места убийства депутата Законодательного собрания и его жены в городе Зернограде Ростовской области.

На месте преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета России. Правоохранители занимаются обследованием территории и установлением личности возможного убийцы Андрея Алабушева и его супруги Ольги.

Напомним, тела депутата и его жены обнаружили в их квартире с признаками насильственной смерти, в частности - с рубленными ранами. По предварительной информации, полицию вызвал водитель депутата. По одной из версий, мотивом убийства могло стать ограбление.